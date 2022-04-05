Об этом сообщают в Facebook компании.



"Сегодня Укрзализныця - Ukrzaliznytsia приняла участие сразу в ряде эвакуационных спецопераций: четырьмя рейсами вывезли 4500 пассажиров из Краматорска; 3900 пассажиров из Славянска; 500 пассажиров из Лозовой; около 5500 пассажиров из Покровска. 120 жителей Луганской области из Днепра переехали в безопасные регионы Подолья, Галичины и Закарпатья".



В компании убеждают, что поездные бригады УЗ делают все, чтобы продолжать эвакуационный процесс, и призывают, прежде всего, жителей Донбасса пользоваться случаем, чтобы обезопасить свои семьи.



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