5 апреля благодаря гуманитарным коридорам эвакуировані 3 846 человек, - Верещук
Сегодня, 5 апреля, удалось перевезти из опасных зон, где идет война с оккупантами, 3 846 человек
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
"По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 216 человек. Из них 1 496 человек из Мариуполя и 720 человек из городов: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь. Колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, после блокировки в городе Мангуш, была вынуждена вернуться, по дороге этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители из города Бердянск, а также за колонной автобусов следуют более 40 частных автомобилей. Также в Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены утром в Бердянск.
Также она добавила, что из Луганской области удалось эвакуировать 1 080 человек.
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