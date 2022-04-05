5 апреля благодаря гуманитарным коридорам эвакуировані 3 846 человек, - Верещук

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

"По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 216 человек. Из них 1 496 человек из Мариуполя и 720 человек из городов: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь. Колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, после блокировки в городе Мангуш, была вынуждена вернуться, по дороге этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители из города Бердянск, а также за колонной автобусов следуют более 40 частных автомобилей. Также в Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены утром в Бердянск.

Также она добавила, что из Луганской области удалось эвакуировать 1 080 человек.

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