49 контейнеров уже в Баку: Китай налаживает торговый путь в Европу в обход России

Об этом сообщает APA-Economics.

Груз прибыл в Азербайджан из Чэнду, одного из главных промышленных центров Китая, через Казахстан.

"Товар привезли в Баку из порта Актау в Казахстане судном Beket Ata. Здесь контейнеры оперативно разгрузили и загрузили на платформы. Далее они на платформе отправятся в грузинский порт Батуми, оттуда – в румынский порт Констанца. Из Румынии груз направится в разные города Европы ", – сообщил секретарь Бакинского международного морского торгового порта Эльмар Хабибли.