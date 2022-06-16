49 контейнеров уже в Баку: Китай налаживает торговый путь в Европу в обход России
Китай налаживает торговый путь в Европу, который не пойдет через территорию Российской Федерации. Первая партия – 49 контейнеров с китайскими товарами уже прибыла в Баку
Об этом сообщает APA-Economics.
Груз прибыл в Азербайджан из Чэнду, одного из главных промышленных центров Китая, через Казахстан.
"Товар привезли в Баку из порта Актау в Казахстане судном Beket Ata. Здесь контейнеры оперативно разгрузили и загрузили на платформы. Далее они на платформе отправятся в грузинский порт Батуми, оттуда – в румынский порт Констанца. Из Румынии груз направится в разные города Европы ", – сообщил секретарь Бакинского международного морского торгового порта Эльмар Хабибли.
- Напомним, 12 июня министр обороны Китая заявил, что его страна "никогда не оказывала никакой материальной поддержки России" во время войны против Украины и не планирует этого делать.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.46
Покупка 34.46Продажа 35.29
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.07
- Актуальное
- Важное