48% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведённого по заказу Еспресо.TV.



Если бы референдум по вступлению Украины в ЕС состоялся в ближайшее время, в нем приняли бы участие 69% опрошенных. За поступление проголосовали бы 56% всех опрошенных (или 78% участников референдума), против – соответственно 26% и 18%.



В референдуме по вступлению Украины в НАТО приняли бы участие 67% опрошенных. 48% (или 70% участников референдума) проголосовали бы за вступление, против – соответственно 33% и 24,5%.



За вступление в ЕС и НАТО чаще всего намерены голосовать жители Западного и Центрального регионов по сравнению с Югом и Востоком. Так, за вступление в ЕС намерены голосовать 79,5% жителей Запада страны, 59,5% жителей Центрального региона, 41% южан и 35% жителей Востока (против - соответственно 10%, 20%, 36% и 46%) .



Поддержать вступление в НАТО намерены 77% жителей Запада страны, 49% жителей Центрального региона, 31,5% южан и 30% жителей Востока (против - соответственно 9%, 28%, 50% и 54%).



Кроме того, доля тех, кто намерена голосовать за вступление в ЕС, растет от 40% среди тех, кому 60 и более лет, до 73% среди тех, кому меньше 30 лет, а доля тех, кто намерены голосовать за вступление в ЕС. НАТО – соответственно с 37% до 59%.



Социологическая служба Центра Разумкова провела исследования с 24 ноября по 1 декабря 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по результатам опроса Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ), 54% украинцев поддерживают членство Украины в НАТО, а 58% – вступление в ЕС.