Об этом в эфире Медиацентр Украина - Укринформ сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Каждый день они добавляются (населенные пункты, — ред.). Это зависит от военного положения, разрешения ГСЧС. Мы можем приехать только после того, как завершена процедура разминирования. Есть значительные планы в Херсонской области, и, надеемся, скоро будем расширяться в Донецкой" , – отметил Игорь Смилянский.

В первую очередь на деоккупированных территориях Укрпочта налаживает выдачу пенсий, социальных выплат и начислений, финансовую помощь международных организаций. Обеспечивают работу базовых точек генераторы Starlink.

Укрпочта объявила о голосовании за рисунок на рождественской марке.

Ко Дню Защитников и Защитниц Укрпочта выпустила серию марок "Вооруженные Силы Украины".

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