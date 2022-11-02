48 отделений Укрпочты возобновили работу на освобожденных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей
Укрпочта возобновляет работу 48 отделений, они работают в более чем 100 городах, освобожденных от оккупации
Об этом в эфире Медиацентр Украина - Укринформ сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
"Каждый день они добавляются (населенные пункты, — ред.). Это зависит от военного положения, разрешения ГСЧС. Мы можем приехать только после того, как завершена процедура разминирования. Есть значительные планы в Херсонской области, и, надеемся, скоро будем расширяться в Донецкой" , – отметил Игорь Смилянский.
В первую очередь на деоккупированных территориях Укрпочта налаживает выдачу пенсий, социальных выплат и начислений, финансовую помощь международных организаций. Обеспечивают работу базовых точек генераторы Starlink.
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