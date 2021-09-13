4,8 млн украинцев вакцинировались от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram,



Первую дозу получили 16 930 человек завершили вакцинацию - 28 218 человек



В воскресенье работали 300 мобильных бригад, 1004 пункты прививки, 353 центры вакцинации.



С начала кампании привито 5906742 человека, получили одну дозу - 5906740 человек полностью иммунизированы - 4804204 человека. Всего сделали 10710944 прививки.

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