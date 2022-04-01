$4,8 млн экс-министра из окружения Януковича передали на нужды обороны Украины, - Венедиктова

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.



"Взыскали в пользу Министерства обороны Украины $4,8 млн. Они принадлежали министру времен беглого президента. Изъятые в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межигорье" эти средства теперь помогут нашему государству обороняться от захватчика", - написала она.



Венедиктова добавила, что через процессуальные и другие юридические механизмы продолжается пополнение материальных ресурсов сил обороны Украины.

По информации УП, речь идет об Эдуарде Ставицком, занимавшем пост министра энергетики и угольной промышленности.