48-летняя Руслана Лыжичко ошеломила заявлением о возможной беременности
Известная украинская певица, народная артистка Украины и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко намекнула, что ждет первенца
Это произошло в эфире шоу "Маскарад" на телевизионном канале "1 + 1" вечером в субботу, 2 октября 2021 года, сообщает Еспресо.TV .
В частности, при вскрытии костюма Руслана загадочно произнесла:
"Вы думали, что знаете меня, но вы не знали, что снимая маску, Мавка готовит свой секрет, свой сюрприз".
"У меня есть Лукаш, но он меня никогда в жизни не обидел. И именно его я так сильно полюбила, что самая заветная мечта Мавки - иметь ребенка", - цитирует Руслану агентство УНИАН .
Ведущий и участники шоу начали приветствовать ее. Певица Ирина Билык даже сказала, что хочет стать ее кумой.
"Я тебе искренне этого желаю, но ты должна сейчас сказать, возьмешь меня за крестную?", - спросила она.
Руслана, отвечая, намекнула, что ею может стать и Мария Ефросинина.
"Я хочу попросить Иру и Машку тоже, потому что Машка тоже к этому прикладывалась", - сказала она.
- 48-летняя Руслана Лыжичко с 1995 года состоит в браке с продюсером Александром Ксенофонтовым. Детей у пары пока нет.
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