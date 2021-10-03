48-летняя Руслана Лыжичко ошеломила заявлением о возможной беременности

Это произошло в эфире шоу "Маскарад" на телевизионном канале "1 + 1" вечером в субботу, 2 октября 2021 года, сообщает Еспресо.TV .



В частности, при вскрытии костюма Руслана загадочно произнесла:



"Вы думали, что знаете меня, но вы не знали, что снимая маску, Мавка готовит свой секрет, свой сюрприз".



"У меня есть Лукаш, но он меня никогда в жизни не обидел. И именно его я так сильно полюбила, что самая заветная мечта Мавки - иметь ребенка", - цитирует Руслану агентство УНИАН .



Ведущий и участники шоу начали приветствовать ее. Певица Ирина Билык даже сказала, что хочет стать ее кумой.



"Я тебе искренне этого желаю, но ты должна сейчас сказать, возьмешь меня за крестную?", - спросила она.



Руслана, отвечая, намекнула, что ею может стать и Мария Ефросинина.



"Я хочу попросить Иру и Машку тоже, потому что Машка тоже к этому прикладывалась", - сказала она.

48-летняя Руслана Лыжичко с 1995 года состоит в браке с продюсером Александром Ксенофонтовым. Детей у пары пока нет.