48 часов прошло, разъяснений от РФ нет. Мы переходим к следующему шагу, - Кулеба

Об этом вечером в воскресенье, 13 февраля 2022 года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Еспресо.TV.



"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", - написал министр в твиттере.



По словам министра, если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она "должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников (участников ОБСЕ - ред.)".



Справка



Вечером в пятницу, 11 февраля, Киев официально обратился к Москве с запросом о подробных разъяснениях относительно военной деятельности у границ Украины. При этом у россиян было 48 часов на ответ.



Согласно положениям Венского документа Москва должна была предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименования, подчинение и количество военных формирований. Также Кремлю следовало сообщить о типах вооружений и военной техники, участвующих в учениях.





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