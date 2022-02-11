48 часов на ответ: Украина требует от РФ разъяснений по военным учениям у границы
Киев направил России запрос на подробные разъяснения по военной деятельности у границ Украины. У Москвы есть 48 часов на ответ
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму", - написал Кулеба.
Согласно положениям Венского документа, Москва должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, уведомить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность и количество военных формирований. Также Кремль должен сообщить о типах вооружений и военной техники, участвующих в учениях.
"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится в РФ и остальные государства-участники Венского документа по созыву чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснения", - заявил глава МИД.
Министр подчеркнул, что Украина и дальше продолжит использовать все дипломатические возможности для обеспечения своей безопасности.
- СМИ сообщают, что Россия продолжает взимать в оккупированный Крым и Белоруссию дополнительные военные силы и сотни единиц техники.
- 10 февраля шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ завершили переход к оккупированному Севастополю. МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. В ВСУ заявили, что Россия злоупотребила международным правом, и эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины. Позже Россия сообщила об упразднении блокады Азовского моря, украинская сторона подтвердила.
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