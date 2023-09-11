46 установок "Искандер" - это не так много, вопрос о том, сколько ракет сможет оккупант обеспечить для этих установок, - Игнат
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заверил, что то количество установок "Искандер", которые Россия развернула вдоль границы, не критично. Главный вопрос в том, сколько ракет сможет оккупант обеспечить для этих установок
Об этом в эфире канала "Рада" в рамках телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Юрий Игнат уверен, что то количество установок "Искандер", которые Россия развернула вдоль границы, не является критическим, поскольку наше ПВО мощно и постоянно укрепляется
"Я бы не сказал, что их так уж много. Это конечно неприятные цифры для нас, но группировка из 700 самолетов и вертолетов также грозно звучит", - заявил спикер командования Воздушных сил.
В частности, по словам Юрия Игната, украинская линия фронта, которая простирается от белорусской границы вплоть до южных районов, довольно велика. Поэтому анализировать угрозу от таких установок, которые имеет Россия, нужно с учетом протяженности кордну.
"Вопрос о том, сколько ракет сможет оккупант обеспечить для этих установок", - отметил Игнат. Те подсчеты, которые провело Главное управление разведки, говорят о том, что они не смогут обеспечить достаточным количеством ракет эти установки.
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Заместитель начальника Главного управления разведки МОУ Украины Вадим Скибицкий на встрече "Ялтинской европейской стратегии" заявил, что на 10 сентября 2023 года Россия развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы.
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