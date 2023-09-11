46 установок "Искандер" - это не так много, вопрос о том, сколько ракет сможет оккупант обеспечить для этих установок, - Игнат

Об этом в эфире канала "Рада" в рамках телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат уверен, что то количество установок "Искандер", которые Россия развернула вдоль границы, не является критическим, поскольку наше ПВО мощно и постоянно укрепляется

"Я бы не сказал, что их так уж много. Это конечно неприятные цифры для нас, но группировка из 700 самолетов и вертолетов также грозно звучит", - заявил спикер командования Воздушных сил.

В частности, по словам Юрия Игната, украинская линия фронта, которая простирается от белорусской границы вплоть до южных районов, довольно велика. Поэтому анализировать угрозу от таких установок, которые имеет Россия, нужно с учетом протяженности кордну.

"Вопрос о том, сколько ракет сможет оккупант обеспечить для этих установок", - отметил Игнат. Те подсчеты, которые провело Главное управление разведки, говорят о том, что они не смогут обеспечить достаточным количеством ракет эти установки.