Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

Это стало возможным, в частности, и благодаря предоставленным США через Всемирный банк грантовым средствам в размере 3 млрд дол.

"Ожидаем в сентябре поступления от США 1,5 млрд долл. грантовой помощи - это последний транш, и также ожидаем сентябрь и начало октября получения макрофинансовой помощи со стороны ЕС", - сказал глава Минфина.

Евросоюз пообещал выделить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи в мае. Но министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что макрофинансовая помощь должна носить больше грантовый характер, чем кредитный. Это, в свою очередь, противоречит действующему механизму ее предоставления.

Визит Линднер в Украину в Минфине ожидали в июле – в начале августа, возможно, он состоится в сентябре.

"Для нас не принципиально, грант или кредит, поскольку он выделяется на долгосрочный период на льготных условиях. Для нас принципиально закрыть вопрос о ликвидности", – сказал Марченко по этому поводу.

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