$450 за фейковый COVID-сертификат: прокуратура разоблачила подпольную типографию в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, гражданин Болгарии привлек к схеме знакомых и врача коммунального некоммерческого предприятия. Они по заказу производили и распространяли поддельные сертификаты вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов.



Злоумышленники вносили данные о прививках в электронную медицинскую систему HELSI без проведения вакцинации. После этого COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дия". Бумажные сертификаты и справки о результатах тестирования ПЦР заказчики получали через курьерскую службу или такси.



Следствие установило, что цена за один фальсифицированный сертификат достигала $450.







Электронная база клиентов организаторов схемы насчитывала более 11500 человек. В ходе обыска следователи изъяли у фигурантов поддельные результаты ПЦР-тестов, сертификаты, печати и штампы медицинских учреждений, а также банковские карты.



Продолжаются следственные действия, прокуратура решает вопрос по поводу сообщения подозрения по ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 (подделка и сбыт документов, печатей, штампов и бланков). Организаторам схемы грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в пятницу, 12 ноября, на Днепропетровщине правоохранители разоблачили подпольную типографию, где печатали фейковые COVID-сертификаты и отрицательные ПЦР-тесты.