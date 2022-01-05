45% украинцев не готовы участвовать в территориальной обороне, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института будущего.



Да, почти половина граждан (45%) ничего не слышали о войсках территориальной обороны и какие функции они выполняют. О том, что они хорошо проинформированы о территориальной обороне, заявили 17% респондентов и еще примерно треть (30%) что-то слышали, но не знают подробностей.



"Малейшая осведомленность о роли и функциях территориальной обороны в регионах, в которых она должна развиваться в первую очередь - на Донбассе и Юге страны о ней ничего не знают соответственно 49% и 50% граждан", - говорится в результатах опроса.



За создание войск территориальной обороны выступает 45% опрошенных и треть (30%) против этого. Каждый четвёртый (25%) не может определиться.



Большинство респондентов в пределах всей страны ответили, что лично не готовы принять участие в территориальной обороне. Готовы это сделать 32%. При этом среди мужчин эта готовность выше: 49% из них отвечают утвердительно, а среди женщин таких 18%.



В организации отметили, что настроения граждан по вопросу терробороны с мая почти не изменились.



Исследования по заказу Украинского института будущего проводили с 28 ноября по 10 декабря 2021 года. Объем выборочной совокупности составляет 2400 респондентов. В целом, выборка представляет взрослое население Украины (возрастом 18 лет и старше). Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Напомним, по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 33% украинцев готовы оказывать вооруженное сопротивление в случае нападения РФ.