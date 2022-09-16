Об этом сообщили в telegram-канале МВД Украины.

"Организовал деятельность 26-летний житель области и привлек к ней подельников, в том числе и гражданина другой страны. Злоумышленники использовали гаражное помещение как "перевалочную" базу", - говорится в сообщении.

Известно, что там они собирали желающих пересечь границу и проводили предварительный инструктаж, после чего один из исполнителей, минуя официальные пункты пропуска, перевозил мужчин на территорию Республики Молдова. За предоставленные услуги члены преступной группы получали 4500 долларов США с одного человека.

Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями областной полиции разоблачили преступную схему перемещения людей через государственную границу. Организатора и двух его сообщников задержали вчера, 15 сентября, при попытке перевезти четырех "клиентов" через государственную границу.

16 сентября стало известно, что во Львовской области под видом переправки грузов для ВСУ вывозили за границу уклонистов.

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