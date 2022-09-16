"$4,5 тыс с одного человека": полицейские Одесчины перекрыли незаконный канал переправки мужчин через границу
26-летний житель Одесской области организовал незаконную деятельность по переправке мужчин через границу
Об этом сообщили в telegram-канале МВД Украины.
"Организовал деятельность 26-летний житель области и привлек к ней подельников, в том числе и гражданина другой страны. Злоумышленники использовали гаражное помещение как "перевалочную" базу", - говорится в сообщении.
Известно, что там они собирали желающих пересечь границу и проводили предварительный инструктаж, после чего один из исполнителей, минуя официальные пункты пропуска, перевозил мужчин на территорию Республики Молдова. За предоставленные услуги члены преступной группы получали 4500 долларов США с одного человека.
Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями областной полиции разоблачили преступную схему перемещения людей через государственную границу. Организатора и двух его сообщников задержали вчера, 15 сентября, при попытке перевезти четырех "клиентов" через государственную границу.
- 16 сентября стало известно, что во Львовской области под видом переправки грузов для ВСУ вывозили за границу уклонистов.
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