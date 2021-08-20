45 стран: Исландия примет участие в "Крымской платформе"
Исландия примет участие в первом саммите "Крымской платформы"
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает РБК-Украина .
Исландию на саммите представит посол.
"Появилась еще одна страна, которая подтвердила свое участие. Это Исландия. У нас на сегодня есть 45 иностранных делегаций", - сказал он.
Жовква добавил, что до конца дня ожидается еще одна страна, которая подтвердит представительства в "Крымской платформе".
"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива, предусматривающая международный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.
Она будет работать на нескольких уровнях. Первый - высший политический уровень, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей МИД и Минобороны. Третий - межпарламентский уровень. Четвертый - уровень неправительственных экспертов.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 19 августа объявил список участников "Крымской платформы".
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