45 стран: Исландия примет участие в "Крымской платформе"

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает РБК-Украина .



Исландию на саммите представит посол.

"Появилась еще одна страна, которая подтвердила свое участие. Это Исландия. У нас на сегодня есть 45 иностранных делегаций", - сказал он.

Жовква добавил, что до конца дня ожидается еще одна страна, которая подтвердит представительства в "Крымской платформе".



"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива, предусматривающая международный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.



Она будет работать на нескольких уровнях. Первый - высший политический уровень, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей МИД и Минобороны. Третий - межпарламентский уровень. Четвертый - уровень неправительственных экспертов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 19 августа объявил список участников "Крымской платформы".