4,5 млн украинцев получили первую дозу вакцины от коронавируса
12 августа 163310 человек получили вакцину против COVID-19
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 110 545 человек завершили вакцинацию - 52 765 человек.
12 августа работали: 1002 мобильные бригады, 2860 пунктов прививки; 329 центров вакцинации.
С начала кампании привито 4538443 человека, полностью иммунизированы - 2633317 человек. Всего сделано 7171758 прививок.
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