4,5 млн украинцев получили первую дозу вакцины от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



Первую дозу получили 110 545 человек завершили вакцинацию - 52 765 человек.



12 августа работали: 1002 мобильные бригады, 2860 пунктов прививки; 329 центров вакцинации.



С начала кампании привито 4538443 человека, полностью иммунизированы - 2633317 человек. Всего сделано 7171758 прививок.

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