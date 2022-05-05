45 млн фунтов стерлингов: правительство Великобритании готовит помощь для Украины
Правительство Великобритании выделит для наиболее уязвимых слоев украинского населения в пределах страны и за рубежом 45 млн. фунтов стерлингов помощи
Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании.
Эти средства будут распределены между агентствами ООН и благотворительными организациями, работающими на местах, чтобы обеспечить заботу, поддержку и защиту для украинцев, живущих в стране и за рубежом.
В частности, из 45 миллионов фунтов стерлингов 15 млн пойдут в Украинский гуманитарный фонд ООН (UHF), который оказывает неотложную помощь по спасению жизни и помощь в преодолении сексуального и гендерного насилия через необходимые услуги, юридическое и кризисное сопровождение.
"Еще 15 миллионов фунтов стерлингов пойдут в ЮНИСЕФ для финансирования жизненно важных услуг, таких как питание беременных женщин и поддержка психического здоровья детей", – объясняют в министерстве.
Также в ближайшие недели из Британии планируют доставить дополнительное медицинское оборудование, продукты питания и другую неотложную помощь.
- Великобритания передала Украине 570 мобильных электрогенераторов, которые смогут обеспечить бесперебойное питание на объектах критической инфраструктуры.
Фото: reuters
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