45 млн человек из 43 стран мира оказались на грани голода в 2021 году, - ООН

Об этом сообщается на сайте Всемирной продовольственной программы.



Ранее в этом году количество людей на грани голода достигло 42 млн, а в 2019 году оно составило 27 млн.



Исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли после поездки в Афганистан, где программа оказывала продовольственную поддержку почти 23 млн человек, заявил, что военные конфликты, изменение климата и эпидемия COVID-19 влекут за собой стремительный рост числа людей, которым грозит голодная смерть.



"Цены на топливо растут, цены на продукты питания увеличиваются, удобрения дорожают - все это влечет за собой новые кризисы. Один из таких кризисов разворачивается в Афганистане, еще два уже давно происходят в Йемене и Сирии", - сказал Бизли.



По подсчетам ООН на преодоление глобального голода сейчас нужно $7 млрд.



Данные организации свидетельствуют, что в 43 странах мира семьям приходится меньше есть, пропускать приемы пищи и кормить детей вместо взрослых. В крайних случаях, таких как на Мадагаскаре, людям приходится есть насекомых, листья или кактусы.



Наибольшие продовольственные кризисы происходят в Афганистане, Эфиопии, Мадагаскаре, Южном Судане, Сирии и Йемене.



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