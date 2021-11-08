45 млн человек из 43 стран мира оказались на грани голода в 2021 году, - ООН
Всемирная продовольственная программа ООН опубликовала отчет, в котором предупреждает, что количество людей на грани голодовки в мире достигло 45 млн
Об этом сообщается на сайте Всемирной продовольственной программы.
Ранее в этом году количество людей на грани голода достигло 42 млн, а в 2019 году оно составило 27 млн.
Исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли после поездки в Афганистан, где программа оказывала продовольственную поддержку почти 23 млн человек, заявил, что военные конфликты, изменение климата и эпидемия COVID-19 влекут за собой стремительный рост числа людей, которым грозит голодная смерть.
"Цены на топливо растут, цены на продукты питания увеличиваются, удобрения дорожают - все это влечет за собой новые кризисы. Один из таких кризисов разворачивается в Афганистане, еще два уже давно происходят в Йемене и Сирии", - сказал Бизли.
По подсчетам ООН на преодоление глобального голода сейчас нужно $7 млрд.
Данные организации свидетельствуют, что в 43 странах мира семьям приходится меньше есть, пропускать приемы пищи и кормить детей вместо взрослых. В крайних случаях, таких как на Мадагаскаре, людям приходится есть насекомых, листья или кактусы.
Наибольшие продовольственные кризисы происходят в Афганистане, Эфиопии, Мадагаскаре, Южном Судане, Сирии и Йемене.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.02
Покупка 26.02Продажа 26.26
-
EUR
Покупка 29.97Продажа 30.38
- Актуальное
- Важное