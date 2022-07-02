44% немцев поддерживают увеличение военной помощи Украине, а 18% говорят, что ее нужно уменьшить

Таковы результаты опроса, проведенного медиакомпанией ZDF, передает Deutsche Welle.

Прекращения войны в этом году ожидают только 19 процентов респондентов. Более 76% считают, что боевые действия будут продолжаться по меньшей мере еще и в следующем году.

Кроме того, 44% немцев выступают за расширение военной помощи Украине для противодействия российской агрессии. Около трети (32%) удовлетворены сегодняшними масштабами поддержки, а 18% опрошенных считают, что военную помощь Украине следует сократить. Такого мнения, отмечает Deutsche Welle, придерживаются в основном сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" и Левой партии.