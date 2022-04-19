44% израильтян считают, что страна должна принимать украинских беженцев независимо от их вероисповедания, - опросы института демократии

Об этом The Washington Post.



По данным издания, ранее Израиль отказал во въезде беженцам из Сирии, Судана, Эритреи и других стран, охваченных войной. Палестинцам, ставшим беженцами при создании Израиля, отказывают в праве на возвращение.



Израиль ограничил количество нееврейских беженцев, которых могут принять, до 5000, но позволил неограниченному количеству украинцев, имеющих родственников в Израиле, оставаться до тех пор, пока боевые действия не утихнут. Согласно опросу израильского института демократии в прошлом месяце только 44 процента израильтян утверждают, что страна должна принимать украинских беженцев независимо от их вероисповедания.



Тем, кто не может претендовать на гражданство Израиля, выдают туристические визы и не разрешают работать или получать доступ к социальным льготам. Пока правительство не объявило о долгосрочных планах на случай, если война затянется.



Израиль также одобрил бюджет в размере 6,5 миллиона долларов для приема 100 тысяч еврейских украинских иммигрантов. Это распространяется на тех, кто может доказать, что у него по крайней мере одна бабушка или дедушка евреи.



В этом месяце министр интеграции Пнина Тамано-Шата сообщила, что правительство готовится принимать от 6 до 10 тысяч украинцев в месяц и до 50 тысяч до конца июля.



Издание сообщает, что общественный резонанс вызвало заявление министра внутренних дел Айелет Шакед об ограничении количества нееврейских беженцев. Нынешняя политика до сих пор запрещает въезд в страну украинским беженцам, не имеющим связи с Израилем.



Среди тех, кто выступает за то, чтобы Израиль проявил больше сочувствия, президент Украины Владимир Зеленский, который сравнивал украинских беженцев с евреями, спасавшимися от нацистских преследований во время Второй мировой войны. Издание отмечает, что Зеленский является частью общины евреев в Украине, насчитывающей около 200 000 человек.



20 марта Владимир Зеленский обратился к власти Израиля. Он критиковал Израиль, отклоняющий запросы Украины на получение военного оборудования, и его нейтральную позицию как посредника между Киевом и Москвой. "Безразличие убивает", – сказал Зеленский в речи.

Напомним, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что безвизовый режим для украинцев Израиль отменил сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Израильские политики и иммиграционные аналитики говорят, что, имея больше личных связей и больше возможностей для интеграции, волна украинских иммигрантов имеет больше шансов на успех в Израиле. Ожидается, что развивающийся высокотехнологичный сектор Израиля примет тысячи украинцев, многие из которых говорят по-английски и, планируется, что они удовлетворят нехватку квалифицированной рабочей силы, которую до войны восполняли аутсорсинговые работники в таких украинских городах, как Киев и Харьков.Добавляют, что ранее в этом месяце Израиль приступил к пилотной программе быстрого получения разрешений на въезд и 90-дневных рабочих виз для иностранных технических работников с израильскими трудовыми контрактами.