44% израильтян считают, что страна должна принимать украинских беженцев независимо от их вероисповедания, - опросы института демократии
С начала полномасштабной войны в Израиль прибыли почти 24 тысячи украинских беженцев, около трети из них являются евреями
Об этом The Washington Post.
По данным издания, ранее Израиль отказал во въезде беженцам из Сирии, Судана, Эритреи и других стран, охваченных войной. Палестинцам, ставшим беженцами при создании Израиля, отказывают в праве на возвращение.
Израиль ограничил количество нееврейских беженцев, которых могут принять, до 5000, но позволил неограниченному количеству украинцев, имеющих родственников в Израиле, оставаться до тех пор, пока боевые действия не утихнут. Согласно опросу израильского института демократии в прошлом месяце только 44 процента израильтян утверждают, что страна должна принимать украинских беженцев независимо от их вероисповедания.
Тем, кто не может претендовать на гражданство Израиля, выдают туристические визы и не разрешают работать или получать доступ к социальным льготам. Пока правительство не объявило о долгосрочных планах на случай, если война затянется.
Израиль также одобрил бюджет в размере 6,5 миллиона долларов для приема 100 тысяч еврейских украинских иммигрантов. Это распространяется на тех, кто может доказать, что у него по крайней мере одна бабушка или дедушка евреи.
В этом месяце министр интеграции Пнина Тамано-Шата сообщила, что правительство готовится принимать от 6 до 10 тысяч украинцев в месяц и до 50 тысяч до конца июля.
Издание сообщает, что общественный резонанс вызвало заявление министра внутренних дел Айелет Шакед об ограничении количества нееврейских беженцев. Нынешняя политика до сих пор запрещает въезд в страну украинским беженцам, не имеющим связи с Израилем.
Среди тех, кто выступает за то, чтобы Израиль проявил больше сочувствия, президент Украины Владимир Зеленский, который сравнивал украинских беженцев с евреями, спасавшимися от нацистских преследований во время Второй мировой войны. Издание отмечает, что Зеленский является частью общины евреев в Украине, насчитывающей около 200 000 человек.
20 марта Владимир Зеленский обратился к власти Израиля. Он критиковал Израиль, отклоняющий запросы Украины на получение военного оборудования, и его нейтральную позицию как посредника между Киевом и Москвой. "Безразличие убивает", – сказал Зеленский в речи.
Израильские политики и иммиграционные аналитики говорят, что, имея больше личных связей и больше возможностей для интеграции, волна украинских иммигрантов имеет больше шансов на успех в Израиле. Ожидается, что развивающийся высокотехнологичный сектор Израиля примет тысячи украинцев, многие из которых говорят по-английски и, планируется, что они удовлетворят нехватку квалифицированной рабочей силы, которую до войны восполняли аутсорсинговые работники в таких украинских городах, как Киев и Харьков.
Добавляют, что ранее в этом месяце Израиль приступил к пилотной программе быстрого получения разрешений на въезд и 90-дневных рабочих виз для иностранных технических работников с израильскими трудовыми контрактами.
- Напомним, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что безвизовый режим для украинцев Израиль отменил сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.
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