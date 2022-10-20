44 дня: премьерство Лиз Трасс оказалось кратчайшим в истории Великобритании

Как сообщает Abcnews, из всех британских премьер-министров она служила кратчайший срок.

Вторым в списке теперь Джордж Каннинг, премьерство которого длилось 118 дней, прежде чем он внезапно умер в 1827 году.

Напомним, сегодня, 20 октября, премьер Британии Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку после 6 недель пребывания в должности

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