English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная политика 44 дня: премьерство Лиз Трасс оказалось кратчайшим в истории Великобритании

44 дня: премьерство Лиз Трасс оказалось кратчайшим в истории Великобритании

20 октября, 2022 четверг
17:12
политика

Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра только через 44 дня после того, как она встретилась с королевой в Балморале, чтобы и ее попросили сформировать правительство

Как сообщает Abcnews, из всех британских премьер-министров она служила кратчайший срок.

Вторым в списке теперь Джордж Каннинг, премьерство которого длилось 118 дней, прежде чем он внезапно умер в 1827 году.

  • Напомним, сегодня, 20 октября, премьер Британии Лиз Трасс объявила о намерениях подать в отставку после 6 недель пребывания в должности

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
Великобритания
Лиз Трасс
Читайте также:
ООН
20 октября, 2022 четверг
Исследование иранских беспилотников: Россия угрожает "пересмотреть сотрудничество" с ООН
Олег Дерипаска
Автор Олег Дорожовец
20 октября, 2022 четверг
Прецедент Дерипаски: будет ли так с каждым
Верховна Рада
18 октября, 2022 вторник
Рада приняла закон об особенностях призыва во время военного положения
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.03
    Покупка 40.03
    Продажа 40.77
  • EUR
    Покупка 38.4
    Продажа 39.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
20 октября
18:27
Эксклюзив
Влияние погодных условий на вражеские беспилотники исключать не стоит, - военный эксперт Киричевский
18:25
"Путин устал и за ненадобностью отменил законы": российские эксперты о введении частичного военного положения в РФ
18:21
OPINION
Блэкаут
18:17
"Военное положение" Путина - это подготовка мобилизации": мэр Мелитополя призвал мужчин срочно уезжать с оккупированных территорий
18:12
Разведка США оценила возможности ВСУ для наступления и освобождения Херсона и восточных территорий
18:04
Обновлено
Президент Швейцарии посетил деоккупированные Бородянку и Иванков и встретился с Зеленским
17:58
Украинцы основали почти 10 тысяч предприятий в Польше с 24 февраля
17:57
Россия мобилизовала на войну с Украиной около 200 тыс. человек, - Маляр
17:57
В Лимане завершена эксгумация на крупнейших захоронениях: обнаружено 146 тел
17:41
В Киеве заработали еще два заведения McDonald's
17:35
Примет участие в выборах: Борис Джонсон является фаворитом на должность нового премьера Великобритании
17:30
Укрэнерго предупредило об ограничении электроснабжения в Харьковской, Сумской и Полтавской областях
17:28
Сергей Жадан
Сергей Жадан получил польскую премию за вклад в борьбу за права человека
17:24
Для противодействия российским ударным дронам в Нацгвардии создали более 250 огневых и около 130 мобильных групп.
17:19
Эксклюзив
На аэродромах Беларуси уже 6 Миг-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал", - помощник командующего ОС ВСУ Силкин
17:14
Унижение, издевательство, истязание: в Германии покажут украинский художественный фильм "Отблеск" об ужасах в российском плену
17:09
В Геленджике в школе без предупреждения росгвардия провела "антитеррористические" учения с захватом заложников и стрельбой
17:01
Эстония ужесточила правила перевозки грузов через границу с Россией
16:46
Угроза возобновления россиянами наступления на северном фронте растет, - Генштаб
16:45
Штайнмайер пообещал поддержку Украины по ПВО и восстановлению инфраструктуры
16:36
Украина наградила компанию Netflix "Отличием мира"
16:21
Министр обороны Британии внезапно взлетал в Вашингтон. Эксперты считают, что визит связан с ситуацией в Украине
16:21
"Перечень обвинений абсурден": ведущая "Интера" Даугуле отрицает упреки в распространении российских нарративов
16:12
Разговоры о применении ядерного оружия могут быть связаны с психологическим состоянием Путина, - эксперт
16:12
OPINION
Деменции Путина вводят его в заблуждение
16:05
Нидерланды поддержали создание спецтрибунала в Гааге по агрессии РФ против Украины
15:58
Обновлено
Лиз Трасс
Премьер Британии Трасс объявила об отставке
15:46
Энтони Блинкен
У Путина нет интереса к дипломатическому решению войны в Украине, - Энтони Блинкен
15:39
Грузия с начала года увеличила товарооборот с Россией на 50%
15:38
Россия выпустила ракету возле британского самолета, патрулированного над Черным морем
15:33
ООН поможет Украине средствами для разминирования
15:32
Через две недели еще тысяча российских военных обратились на горячие линии, чтобы сдаться в украинский плен
15:30
Обновлено
санкции против РФ
Ротенберг, Михельсон, Керимов, Прохоров и другие: Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях по ряду российских олигархов, родственников Путина и юрлиц
15:29
Эксклюзив
Спутник V
Россияне будут использовать биологический терроризм на оккупированных территориях, - боец "Легиона Свободы" Денисов
15:27
Страны ЕС предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования, – Кулеба
15:23
По легендарной франшизе Silent Hill анонсировали 4 новых игры и фильм
15:15
Немного теплее, местами солнечно и небольшой дождь: прогноз от Наталки Диденко на 21 октября
15:09
В Швеции украли 100 камер контроля скорости, такие же обнаружили на российских беспилотниках
15:01
Норвегия подозревает иностранную разведку в недавнем инциденте с беспилотниками
14:56
НБУ
Нацбанк Украины, несмотря на инфляцию во время войны, оставил учетную ставку на уровне 25%
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV