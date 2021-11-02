43% взрослых украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться, - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".



Так, 36% респондентов сообщили, что уже сделали первую или вторую прививку, 18% сказали, что готовы вакцинироваться, 43% опрошенных ответили, что не готовы прививаться от COVID-19.



"Важно понимать, что опрос происходил только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения. По сравнению с июлем этого года, лояльность к вакцинации возросла. Относительно больше тех, кто не хочет прививаться, среди молодых респондентов ", – отмечают социологи.



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Кроме того, 41% респондентов выразили волнение из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 57% сказали, что не имеют таких опасений.



За здоровье своих близких и родных в связи с пандемией опасаются 77% опрошенных, не волнуются – 23%.



"С весны этого года уровень тревожности относительно состояния своего здоровья в условиях пандемии несколько снизился. Самые высокие показатели волнения, как и в прошлые разы, фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин. Также те, кто уже вакцинировался, меньше боятся заболеть, чем те, кто только хочет привиться от COVID-19", - сообщает "Рейтинг".



Ответственность за вакцинацию населения 37% опрошенных возлагают на министра здравоохранения, 18% – на президента страны, 13% – на главного санитарного врача, 10% – на Верховную Раду, 3% – на премьер-министра.



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"По сравнению с весенними исследованиями количество сторонников "жесткого" карантина несколько уменьшилось", - отмечают социологи.



Введение локдауна поддерживают 54% опрошенных (в апреле - 65%), не поддерживают - 44%. При этом респондентов, не поддерживающих введение локдауна, относительно больше среди жителей востока страны, населения среднего возраста и не боящихся заболеть.



Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0. Сроки проведения: 21–23 октября 2021 года.

Напомним, ранее Минздрав разрешил вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет .