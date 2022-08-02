Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Канады .

Как говорится в сообщении, 2 августа министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила о введении дополнительных санкций в связи с вторжением России в Украину.

"Канада вводит новые меры в отношении 43 военных должностных лиц и 17 организаций, которые причастны к бессмысленному кровопролитию президента России Владимира Путина, включая ужасающие события в Буче", - пишет МИД Канады.

Также в пресс-службе отметили, что Канада решительно осуждает убийства мирных жителей в Украине и будет использовать все возможные средства, чтобы обеспечить полное расследование нарушений международного права по всей Украине, в частности, в Буче.

По словам пресс-службы, правительство Канады вместе со своими международными партнерами ищет варианты новых мер в ответ на неоправданные действия российского режима.

"Мы не позволим Владимиру Путину и его помощникам действовать безнаказанно. Вопиющие действия российской военной машины не будут забыты, и Канада продолжит работать со своими партнерами в международном сообществе, чтобы привлечь ее к ответственности. Канада поддерживает Украину", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Канада намерена ввести дополнительные санкции против нефтяного, газового, химического и промышленного секторов России.

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, бизнесмена Лебедева, журналистки Скабеевой, пресс-секретаря МИД Захарова, ряда российских СМИ, а также запретила импорт золота из РФ.

С начала полномасштабного вторжения РФ самолеты вооруженных сил Канады перевезли 1360 тонн военной помощи для Украины.

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