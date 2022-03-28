42 страны обратились в Международный уголовный суд по преступной деятельности РФ в Украине, - Минюст

Об этом сообщает Министр юстиции Украины Денис Малюска.



По его словам, в случае признания Международным уголовным судом военных преступлений РФ все причастные к этому лица могут быть задержаны в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда.



Это будет означать, что все лица, совершившие преступления против человечности, потенциально те, в отношении которых уже ведется расследование. Поскольку, как известно, 42 страны подали заявления и поддержали такое расследование МКС.

В частности, в результате этого лица, которых суд признает виновными, в конце концов могут получить наказание в виде длительного лишения свободы.



"Такой приговор будет означать, что дипломатический паспорт, скорее всего, россиянам не поможет, они будут заключены на территории любой европейской или другой страны, признающей юрисдикцию МКС, переданы в Гаагу и получат заключение. То есть это такой серьезный риск, которого россияне, по всей видимости, очень боятся", - комментирует Малюска.

Петиция о создании международного трибунала для расследования преступлений России в Украине набрала более 1 млн подписей