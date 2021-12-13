41,4% украинцев считают политику Венгрии по нацменьшинству на Закарпатье подготовкой к возможной оккупации, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.



Согласно исследованию, 19,9% респондентов указали, что "это действительно дружеская помощь венгерскому меньшинству на Закарпатье", а 18,4% - что "это содействие развитию края при условии согласованности действий венгерского правительства с условиями украинского правительства", а 20, 3% опрашиваемых затруднились ответить на вопросы.



Младшие респонденты менее склонны видеть враждебность в действиях Венгрии и склонны считать их подлинной поддержкой региона. Враждебность в этих действиях больше всего видят респонденты, поддерживающие двойное или множественное законодательство со всеми странами, кроме России (47%), а также поддерживающие введение такой процедуры только со странами бывшего СССР (46%). Такое же мнение бытует и среди противников двойного или множественного гражданства как такового – 48%.



Отношение к политике Венгрии в Закарпатье отличается от мнения самих жителей Закарпатской области. По результатам регионального опроса, проведенного в августе-сентябре 2020 года, 31,5% опрошенных жителей Закарпатья назвали действия Венгрии дружеской помощью венгерскому меньшинству в Закарпатье, а еще 40% - содействием развитию края при условии согласованности действий венгерского правительства с условиями украинского правительства. При этом 10,6% отметили, что это ослабляет украинскую национальную идентичность, а 17,9% затруднились ответить на этот вопрос.



К тому же с сентября 2020 по сентябрь 2021 года отношение к венграм со стороны опрошенных на Закарпатье существенно улучшилось: если в 2020 году 12% опрошенных хотели бы видеть венгров как членов семьи и еще 28% как друзей или коллег по работе, то в 2021 году доля тех, кто хотел бы видеть венгров как членов семьи, выросло до 29%, а как друзей – до 28%.



Общенациональный опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2021 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех областях Украины, кроме территорий, которые временно не контролируются властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины.



В результате полевого этапа было собрано 2003 анкеты. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,5% - для показателей близких к 10%.



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