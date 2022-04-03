410 тел убитых мирных жителей Киевщины отправлены на экспертизу, - Венедиктова

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Замученная Киевщина - не маршрут для политического туризма, а место преступления. На освобожденных территориях Киевщины - важнейшие доказательства жестоких военных преступлений РФ. Это ад, который надо задокументировать, чтобы наказать извергов, устроивших его на нашей земле. Подчеркну, привлечь к ответственности в национальных и в международных судах", - написала Венедиктова.

С первых дней войны Офис Генпрокурора совместно с СБУ работает над уголовным производством по факту совершения политическим и военным руководства Российской Федерации геноцида украинского народа. Особое внимание уделяется наиболее массовым разрушениям в Мариуполе, населённых пунктах Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областей.

"Вся освобожденная от оккупантов территория поделена на квадраты, в каждом из которых работают следственно-оперативные группы прокуроров, следователей и оперативных сотрудников Нацпола. К проведению осмотров мест событий привлекаются инспекторы-криминалисты, взрывотехники, кинологи, судебно-медицинские эксперты или врачи. Впереди этих команд всегда ГСЧС – враги заминировали города и села, осталось много несдетонированных боеприпасов, они оставили "растяжки" даже на трупах местных", - написала генпрокурор.

Для проведения первоочередных следственных действий на территории только Бучанского района сейчас привлечены более 50 сотрудников Нацполиции и прокуроров. Аналогичная работа также разворачивается во всех освобожденных населенных пунктах Киевской и Черниговской области. Далее Офис Генпрокурора будет увеличивать численность следственно-оперативных групп, чтобы обеспечить быстрый и эффективный сбор доказательств военных преступлений.

"В бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытия и отбора образцов ДНК. С территории Киевщины вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами. Параллельно идет работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото- и видеодоказательств. Это тонкая и кропотливая работа: люди напуганы, устали и измучены, они пережили невыразимый ужас.И здесь тоже нужно время и профессиональный подход, чтобы зафиксировать все правильно и не потерять ни одного шанса найти и наказать виновных", – сообщила Венедиктова.

Также генпрокурор подчеркнула, что эта территория – место преступления и там должны работать только профессионалы и собрать весь действительно материал по международным стандартам.

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