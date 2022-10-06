Об этом он рассказал на пресс-конференции уволенных командиров "Азова", передает Эспрессо.

"Мы чувствуем долг перед находящимися там и пытаемся влезть во все организационные вопросы. Сначала мне дали списки, которые изложила РФ. Мы провели опрос, они еще не завершены. По нашим спискам, 41 погибший в Оленовке. Но мы не всех опросили, списки собираются", - подчеркнул он.

Богдан Кротевич добавил, что, по словам очевидцев, оккупанты вывозили тяжелораненых во время теракта в Оленовке в больницу. После этого о них ничего не известно.

"Поэтому такие болезненные вопросы, особенно от семей, будут, но 100-процентный ответ, к сожалению, мы сейчас не сможем дать", - пояснил азовец.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.

СБУ перехватила разговор оккупантов об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все ложь. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек ".

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что зверства россиян, которые они творят над нашими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного.

СБУ, ВСУ и разведка потребовали от ООН и Красного Креста приехать на место теракта.

2 августа из-за убийства оккупантами пленных в Оленовке Рада призвала мир признать РФ государством-террористом и ужесточить санкции.

7 сентября в ООН заявили, что их миссия в ближайшие дни прибудет в Оленовку.

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