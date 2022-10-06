41 погибший, но списки собирают: азовец Кротевич о погибших в Оленовке
Начштаба полка "Азов" Богдан Кротевич заявил, что известно о 41 убитом украинском военном во время теракта в Оленовке, но точных данных еще нет
Об этом он рассказал на пресс-конференции уволенных командиров "Азова", передает Эспрессо.
"Мы чувствуем долг перед находящимися там и пытаемся влезть во все организационные вопросы. Сначала мне дали списки, которые изложила РФ. Мы провели опрос, они еще не завершены. По нашим спискам, 41 погибший в Оленовке. Но мы не всех опросили, списки собираются", - подчеркнул он.
Богдан Кротевич добавил, что, по словам очевидцев, оккупанты вывозили тяжелораненых во время теракта в Оленовке в больницу. После этого о них ничего не известно.
"Поэтому такие болезненные вопросы, особенно от семей, будут, но 100-процентный ответ, к сожалению, мы сейчас не сможем дать", - пояснил азовец.
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