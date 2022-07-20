Об этом сообщает Forbes.

На одного солдата, участвующего в войне, тратится около $200 в день. Примерное количество российских военных – 100 000 человек. То есть суточные расходы на оплату войска составляют около $20 млн в день, считают эксперты.

По их словам, на компенсации за раненых и убитых военных бюджет РФ должен тратить около $50 млн в день.

В сутки российские войска используют до 50 000 снарядов стоимостью около $1000.

В сутки армия РФ выстреливает примерно 20 ракет по Украине. Их стоимость колеблется от нескольких сотен тысяч долларов ("Точка-У", Х-59) до $10 млн и более (Х-101, Х-47 "Кинжал"). Но чаще всего враг использует ракеты комплексов "Искандер" по $3 млн каждая, "Калибр" по $6,5 млн и более дешевые советские ракеты Х-22 и Х-55 стоимостью $1-2 млн.

Средняя цена одной ракеты – около $3 млн.

За день войны Россия теряет авиации на сумму $60 млн, а танков и бронированных машин на $40 млн.

Самым дорогим достижением ВСУ является утопленный крейсер "Москва" стоимостью $750 млн. В целом же Украина за все время войны потопила российский флот на сумму свыше $1 млрд.

Ориентировочные расходы на поддержку тыла составляют $50–100 млн в день.

По сообщению Генштаба ВСУ, 20 июля Россия с потерями отступила от Григорьевки и Спорного в Донецкой области.

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