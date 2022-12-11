€400 млн для Укрэнерго: компания сможет восстановить поврежденную сетевую инфраструктуру
Укрэнерго привлечет €400 млн для реконструкции подстанций и закупки нового оборудования, чтобы восстановить поврежденную россиянами сетевую инфраструктуру
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
"Уже в скором времени "Укрэнерго" сможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры, поврежденной россиянами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Украины предоставило государственные гарантии проектам НЭК "Укрэнерго" по возобновлению работы энергетических объектов.
Так, компания получит кредит от ЕБРР в размере €300 млн и грант от правительства Нидерландов, средства будут направлены на закупку оборудования и поддержку финансовой стабильности "Укрэнерго".
Также ссуду предоставит немецкий банк KfW, €32,5 млн потратят на реконструкцию восьми подстанций на Юге и Западе Украины. А поддержку Европейского инвестиционного банка в размере €37,55 млн. используют для восстановления магистральной подстанции в центральном регионе.
- Напомним, 9 декабря сообщалось, что Норвегия выделит Украине $100 млн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры. Тогда же сообщили, что Эстония отправила еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием для Украины. Минэнерго также отчитывалось, что Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.
- 10 декабря пресс-служба Совета ЕС отчитывалась , что учреждение достигло соглашения о пакете законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро.
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