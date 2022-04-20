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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией 40% жителей Николаева уехали из города, - мэр Сенкевич

40% жителей Николаева уехали из города, - мэр Сенкевич

20 апреля, 2022 среда
13:32
война с Россией

До войны в Николаеве жили около 500 тыс. жителей, однако за почти два месяца войны город покинули 40% жителей

Об этом в эфире Белсат сообщил Александр Сенкевич.

"До войны в Николаеве жили около 500 тыс. жителей, точных данных по количеству уехавших нет, но по количеству сбора мусора и воды - 40% жителей покинули город. Еще месяц назад Николаев был почти осажден. Так как город стоит на двух реках, российские оккупанты перешли одну реку, начали делать блокпосты на другой реке, они были разбиты, и их отбросили в Херсонскую область.У нас открыта дорога и на Кропивницкий, и на Кривой Рог, и на Одессу. Мы используем наши автобусы для того, чтобы эвакуировать бесплатно людей в сторону Одессы и Молдовы", – сказал Сенкевич.

  • Добавим, что в ночь с 19 на 20 апреля в Николаеве раздались громкие взрывы.

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