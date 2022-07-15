40-я артиллерийская бригада показала огневую работу: уничтожили "Тигра", танк и БМП
40-я артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта уничтожила русского бронеавтомобиля "Тигр", танка и БМП
Об этом сообщила пресс-служба 40-й бригады.
"Он больше не кусается", - прокомментировали воины 40-й и 81-й бригады, вместе уничтожившие российский бронеавтомобиль "Тигр".
Кроме того, военные показали "жест доброй воли" российского танка и "демилитаризацию" враждебных бронемашины пехоты, сожженную совместно с 95-й бригадой.
- 19 июня 40-я артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта уничтожила русские реактивные системы залпового огня.
- 22 июня воины 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили бронированную технику российских оккупантов, которую те спрятали в ангаре.
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