40-я артиллерийская бригада показала огневую работу: уничтожили "Тигра", танк и БМП

Об этом сообщила пресс-служба 40-й бригады.

"Он больше не кусается", - прокомментировали воины 40-й и 81-й бригады, вместе уничтожившие российский бронеавтомобиль "Тигр".

Кроме того, военные показали "жест доброй воли" российского танка и "демилитаризацию" враждебных бронемашины пехоты, сожженную совместно с 95-й бригадой.

19 июня 40-я артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта уничтожила русские реактивные системы залпового огня.

22 июня воины 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили бронированную технику российских оккупантов, которую те спрятали в ангаре.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb