40% украинцев считают, что Зеленский ничего не делает для обеспечения мира в Украине

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведённого по заказу Еспресо.TV.



В Украине 4% людей считают, что президент выполнил большинство предвыборных обещаний, 15% - меньше половины. Еще 36% украинцев утверждают, что Владимир Зеленский не выполнил ни одного обещания.



Также 3% опрошенных считают, что к концу каденции президент выполнит все или почти все предвыборные обещания, 15% уверены, что выполнит большинство из них. 15% утверждают, что Владимир Зеленский выполнит менее половины обещаний, а 24,5% - что выполнит небольшую часть. Еще 29% считают, что он не выполнит ни одного обещания.



Оценивая, что делает президент для обеспечения мира в Украине и возвращения временно оккупированных территорий, 14% респондентов отметили, что он делает все возможное. 41% считает, что что-то выполняет, но недостаточно. Еще 40% украинцев утверждают, что Зеленский не предпринимает никаких действий для этого.



Давая оценку, способен ли президент обеспечить мир в Украине, вернуть оккупированные территории, 13% опрошенных ответили, что он может сделать все в пределах своих полномочий, 29% утверждают, что он "способен что-то сделать, но не все, что для этого нужно" , 50% убеждены, что совсем не может.



Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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