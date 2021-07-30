40% украинцев имеют антитела к коронавирусу, - МОЗ

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром общественного здоровья Минздрава.

"По состоянию на июнь-июль 2021 в 40,5% участников исследования выявили антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS - CoV - 2. По предварительной статистической оценке, если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7% ", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что количество украинцев, имеющих антитела, может быть еще больше. В сентябре исследователи планируют представить более полный отчет, в котором будут учтены дополнительные факторы.

Сбор данных для исследования продолжался с 7 июня по 9 июля 2021 года. Во всех регионах Украины работали 54 мобильных бригады, которые проводили забор крови и опрашивали украинском об их опыте заболевания COVID - 19. Всего отобрали образцы крови 6 тыс. 398 здоровых взрослых людей, выбранных случайным образом.