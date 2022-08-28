40% украинских беженцев в Великобритании уже трудоустроились

Об этом сообщается в пресс-релизе Бюро национальной статистики Великобритании.

Данные по украинским беженцам собирались с 20 июля по 4 августа 2022 года.

93% граждан Украины, прибывших в Великобританию и участвовавших в предварительном опросе в апреле, остались, а 7% уехали из страны.

Доля граждан Украины, работающих в Великобритании, выросла до 42% против 9% в апреле, а доля имеющих британский банковский счет выросла до 93% (в апреле было 43%).

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Около 37% респондентов сказали, что им достаточно денег, чтобы содержать себя в течение следующих трех месяцев, тогда как в апреле такой ответ дали только 26%.

В то же время, почти половина украинских беженцев сказали, что столкнулись с трудностями в поиске работы в Великобритании. Самым распространенным было знание английского языка, не отвечающее требованиям работы (58%).

43% беженцев из Украины, получивших образование вне Британии, отметили, что британские работодатели не признавали их документов об образовании.

Также большинство респондентов отметили, что не очень хорошо или совсем не понимают, как подать заявление на продление или изменение визы (69%) и на какие государственные льготы они могут иметь право (58%).

21 августа стало известно, что Великобритания выделила 15 млн фунтов в помощь пострадавшим от войны украинцам.