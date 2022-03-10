"40 тыс. грн – цена тва**ки в базарный день": в Харькове задержали наводчика оккупантов
Правоохранители задержали наводчика российских оккупантов в Харькове
Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Она отметила, что с наводчиком по телефону связался неизвестный, представившийся гражданином России. Он предложил ему вознаграждение в размере 40 тыс. грн. за координаты хлебзавода "Салтовский" и военного объекта ФЭД.
"Ско**на из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тыс. грн. 1 марта вооруженные силы РФ нанесли артиллерийские удары, в соответствии с координатами, рядом с одним из объектов. Вот как вербуют: спутниковая слежка, шантаж , семью в заложники, идеологические соображения, могли бы подумать вы… Ага – 40 тыс. грн … цена тва**ки в базарный день. Этот недочеловек задержан нашими органами. Ответит за все", - отметила Венедиктова.
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