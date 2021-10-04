40 стран в ООН поддержали совместное заявление о нарушениях прав человека в Крыму
Первый заместитель главы МИДа Эмине Джапарова произнесла во время 48-й сессии Совета ООН по правам человека заявление от имени 40 государств о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Основные тезисы заявления:
- осуждение нарушений РФ прав человека в оккупированном Крыму;
- поддержка "Крымской платформы";
- призыв к РФ придерживаться своих обязательств и осуждение любых попыток легитимизировать аннексию Крыма;
- осуждение проведения выборов в Государственную Думу РФ (17-19 сентября) на суверенной территории Украины и непризнание результатов;
- решительное осуждение политически мотивированных обысков и задержания крымских татар, в частности: Эльдара Одаманова, Асана и Азиза Ахметовых, Шевкета Усейнова, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова;
- необходимость соблюдения Российской Федерацией как государством-оккупантом его обязательств по международному гуманитарному праву и в области прав человека, в частности восстановить права человека всех жителей временно оккупированного Крыма, немедленно и в полной мере выполнить приказ Международного суда о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа;
- поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее границ.
Заявление подписали: Украина, Австрия, Австралия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария, Швеция.
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