40 стран примут участие в саммите "Крымской платформы", - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге,



"Международная поддержка "Крымской платформы" растет, мы достигли круглой цифры, у нас есть 40 подтверждений участия в саммите", - сказал он.



"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива, которая предусматривает международный механизм для содействия деоккупации полуострова.

Президент Польши Дуда осуществит визит в Киев ко Дню Независимости Украины и примет участие в "Крымской платформе"

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