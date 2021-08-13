40 стран примут участие в саммите "Крымской платформы", - Кулеба
В платформе по деоккупации Крыма примут участие 40 стран
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге,
"Международная поддержка "Крымской платформы" растет, мы достигли круглой цифры, у нас есть 40 подтверждений участия в саммите", - сказал он.
"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива, которая предусматривает международный механизм для содействия деоккупации полуострова.
- Президент Польши Дуда осуществит визит в Киев ко Дню Независимости Украины и примет участие в "Крымской платформе"
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