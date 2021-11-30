40 млн евро для себя и 20 млн для отца: агент Холанда ошарашил "Барселону" финансовыми запросами

Об этом сообщает SER Catalunya .



По информации источника, "Барселона" работает над трансфером Эрлинга Холанда, но имеет призрачные шансы подписать норвежского футболиста. Боссы клуба пришли к выводу, что не смогут приобрести 21-летнего нападающего.



В контракте Холанда с "Боруссией" прописаны отступные в размере 75 млн. евро. Однако клуб не сможет позволить себе 60 млн. евро комиссионных, которые требует агент норвежца Мино Райола.



Райола хочет получить 40 млн евро за свои услуги, а также 20 млн евро для отца футболиста – Альф-Инге Холанда.

В прошлом сезоне 21-летний Эрлинг Холанд сыграл за "Боруссию" 11 матчей, забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2024 года.



Transfermarkt оценивает норвежца в 150 млн. евро.

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