40-летняя звезда "Милана" Ибрагимович сделал операцию на колене, пропустит 7-8 месяцев
Лидер итальянского "Милана" Златан Ибрагимович перенес операцию на колене
Об этом сообщает официальный сайт " Милана ".
Операция на колене Ибрагимовича была запланирована еще раньше, но швед хотел доиграть сезон с "Миланом" до конца и мотивировать команду выиграть чемпионат.
Теперь 40-летний Златан Ибрагимович пропустит 7-8 месяцев. Его контрак истекает 30 июня, но стороны готовы продлить контракт.
В 23 матчах сезона Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
"Милан" стал чемпионом Италии впервые за 11 лет
" Милан " выиграл чемпионат Италии впервые с сезона-2010/2011. "Россонери" отобрали титул у своего самого принципиального соперника - "Интера". В два миланских клуба серию А девять раз подряд выигрывал "Ювентус".
В общей сложности "Милан" победил в чемпионате Италии 19-й раз и догнал по количеству "скудетто" "Интер". Рекордсменом является "Юве", у которого 36 титулов.
- 21 мая стало известно, что "Аталанта", за которую играет украинец Руслан Малиновский, финишировала в чемпионате Италии восьмой и не будет участвовать в еврокубках в сезоне 2022/23.
- Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли вскоре получит свою чемпионскую медаль , которую он потерял на стадионе.
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