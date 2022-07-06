40-летняя звезда футбола Ибрагимович принял решение о будущем карьері

Об этом сообщает Sky Sports.

Новое соглашение продлится до 30 июня 2023 года. Заработная плата составит от 1 до 1,5 млн евро плюс бонусы, связанные с ассистами и голами. Официальное подписание нового контракта состоится в ближайшие дни.

В конце мая Златан Ибрагимовой перенес операцию на колене. Теперь 40-летний шведский форвард пропустит 7-8 месяцев. Операция была запланирована еще раньше, но швед хотел доиграть сезон с "Миланом" до конца и мотивировать команду выиграть чемпионат.

В 23 матчах сезона Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

"Милан" стал чемпионом Италии впервые за 11 лет

"Милан" выиграл чемпионат Италии впервые с сезона-2010/2011. "Россонери" отобрали титул у своего самого принципиального соперника – "Интера". До двух миланских клубов серию А девять раз подряд выигрывал "Ювентус".

В общей сложности "Милан" победил в чемпионате Италии в 19-й раз и догнал по количеству "скудетто" "Интер". Рекордсменом является "Юве", у которого 36 титулов.

25 мая сообщалось, что главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли вскоре получит свою чемпионскую медаль, которую он потерял на стадионе.

1 июля технический директор "Милана" Паоло Мальдини подписал новый контракт с итальянским топ-клубом.

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