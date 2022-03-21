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40 компаний переехали на безопасные территории по правительственной программе, всего заявителей около 900, - Минэкономики

21 мартa, 2022 понедельник
13:04
Экономика

За неделю правительственной программой по релокации производственных объектов воспользовались 40 компаний, 18 из них уже возобновили работу

Об этом сообщило Министерство экономики.

"Уже 40 украинских предприятий перемещены из зоны активных боевых действий по программе по релокации производственных объектов, инициированной Министерством экономики Украины. Из них 18 компаний возобновили свою работу на новом месте. В ближайшее время мощности еще 299 компаний будут доставлены в новое место работы", – говорится в сообщении.

Как пояснило министерство, государство помогает компаниям перевезти мощности, привлекая к этому "Укрзализныцю" и "Укрпочту". Также сотрудникам предоставляется расселение.

Чтобы оптимизировать время на переезд предприятий по программе, Кабинет министров обязал "Укрпочту" бесплатно перевозить имущество украинских компаний. Автотранспорту "Укрпочты" и его субподрядчикам предоставлено право внеочередного проезда через блокпосты и возможность безлимитной заправки горючим на АЗС.

Всего в министерство поступило 898 заявок на перемещение бизнеса, из которых проработано 86%.

Напомним, одна из крупнейших IТ-компаний открыла новый офис в Ужгороде.

война с Россией
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