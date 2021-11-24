40 кг тротила: СБУ обнаружила на Луганщине схрон с минами, который в 2014 году оборудовали оккупанты

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Оккупанты обустроили хранилище под полом полуразрушенного дома на территории Северодонецкого района.







Во время осмотра тайника сотрудники СБУ обнаружили 5 противотанковых мин ТМ-62, 12 гранатометных выстрелов, 7 боевых гранат разных модификаций и 3 противопехотные мин МОН-50.







По данным спецслужбы, схрон оккупанты обустроили в 2014 году.



"Злоумышленники планировали использовать средства поражения для вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции, в том числе против украинской военной техники", - сообщили в СБУ.

Напомним, 18 октября Служба безопасности Украины обнаружила боевые схроны диверсантов на Донбассе и в Херсоне. Сотрудники СБУ изъяли около 15 кг взрывчатки с детонаторами и противотанковые мины.