40 кг тротила: СБУ обнаружила на Луганщине схрон с минами, который в 2014 году оборудовали оккупанты
СБУ обнаружила в Луганской области схрон с противотанковыми минами общей мощностью, эквивалентной 40 кг тротила
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оккупанты обустроили хранилище под полом полуразрушенного дома на территории Северодонецкого района.
Во время осмотра тайника сотрудники СБУ обнаружили 5 противотанковых мин ТМ-62, 12 гранатометных выстрелов, 7 боевых гранат разных модификаций и 3 противопехотные мин МОН-50.
По данным спецслужбы, схрон оккупанты обустроили в 2014 году.
"Злоумышленники планировали использовать средства поражения для вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции, в том числе против украинской военной техники", - сообщили в СБУ.
- Напомним, 18 октября Служба безопасности Украины обнаружила боевые схроны диверсантов на Донбассе и в Херсоне. Сотрудники СБУ изъяли около 15 кг взрывчатки с детонаторами и противотанковые мины.
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