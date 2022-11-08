Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Еспресо.

"Две недели на восстановление – это очень оптимистичный прогноз. У нас 40% инфраструктуры повреждены и их нельзя за две недели восстановить. Возможно частичное улучшение, но мы точно не будем жить так, как до начала обстрелов. По-другому не может быть" , – отметил он.

Сахарук прокомментировал вопрос, можно ли защитить объекты от ракет.

"О ракетах - объекты гражданской инфраструктуры не предназначены, чтобы выдерживать ракетные удары. Они разрывают оборудование на куски - это большие разрушения. А когда летят 4-8 ракет одновременно, их сбить все мы не можем", - добавил исполнительный директор ДТЭК.

Он назвал три важных вещи в этом вопросе.

"Первая - продолжать наращивать силы ПВО. Во-вторых, обеспечивать гражданскую защиту нашего оборудования - от обломков или взрывной волны. В-третьих, создание эффективной системы управления по ликвидации последствий обстрелов и поддержки энергетики. Это нужно, чтобы своевременно создавать резерв, предоставлять необходимые средства, расставлять приоритеты. Некоторые подстанции можно быстро запитать и с большим эффектом, некоторые - с меньшим эффектом. Нужна вертикаль власти, которая принимает решение сегодня, чтобы получить результат уже завтра. С третьим есть большие проблемы", - подытожил Сахарук.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук 7 ноября отмечал, что в Украине аварийные отключения электроэнергии продлятся еще две недели.