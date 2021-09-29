4-й Международный саммит мэров в Киеве собрал более 50 городских глав

В этом году лейтмотивом саммита стала тема развития городов, несмотря на глобальные вызовы в условиях пандемии. Во время мероприятия участники обсудили темы глобальных трендов развития городов, взаимодействия между локальной и центральной властью, привлечения инвестиций, инклюзивности и тому подобное.

Ирина Озимок, основательница Международного саммита мэров, подчеркнула: "Международный саммит мэров - это больше, чем конференция, это - место встречи тех, кто желает сделать города лучше. Действительно, последние почти 2 года города оказались на передовой: кроме борьбы с пандемией, приходилось продолжать модернизацию, развитие, обустройство городской среды и сегодня мы узнали, как это удавалось руководителям украинских и иностранных городов. Этот период научил качественному сотрудничеству с бизнесом, ответственному отношению к городскому пространству, и показал ценность чистого воздуха, а также научил тому, что решения должны приниматься на основе данных ".

Среди гостей саммита были мэры Хмельницкого, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Львова, Мариуполя, Жовквы, Одессы, Новоград-Волынского, Черткова, Тираны (Албания), а также эксперты и урбанисты из Украины и мира.

Мэр столицы Албании города Тираны Эрион Велиай в своем выступлении отметил, что главная задача мэра - внедрять изменения, и поделился своим опытом воплощения социально значимых инициатив в городе. "Ежемесячно мы строим детские площадки. Я являюсь мэром в течение 72 месяцев, и у нас уже построено 72 площадки. Нам часто говорят, что нет смысла тратить время на детей, мол, они не имеют права голоса. Однако, именно дети являются нашим будущим. Сейчас мы имеем наиболее общественно-ориентированный центр города и все это благодаря детям. В 2022 году Тирана станет молодежной столицей", - подчеркнул городской голова.

Также глава Тираны рассказал об уникальной инициативе озеленения столицы для здоровья и благосостояния нынешних и будущих поколений. "Мы поставили цель: к концу 2030 года высадить 2 млн деревьев. Сначала это казалось нереальным, но с каждым днем мы становимся ближе к цели. Каждый ребенок в Тиране высаживает дерево на свой день рождения. Таким образом ребенок формирует связь с городом, а столица становится все экологичнее", - рассказал Эрион Велиай.

Руководители десяти украинских городов представили успешные проекты, реализованные ими в период борьбы с пандемией. В частности, мэр Хмельницкого Александр Симчишин рассказал об успешном опыте взаимодействия города с бизнесом в условиях пандемии и развитии предпринимательства. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко представил муниципальная стратегию Мариуполя по противодействию Covid-19.

Глава Николаева Александр Сенкевич поделился опытом эффективной синергии города с бизнесом для проектов развития общины. "Николаевский глиноземный завод вложил 155 млн гривен и за полгода построил отдельный модульный госпиталь. В этой больнице прошло лечение 2319 человек. В то же время, местный бизнес помогал осуществлять доставку продуктов и медикаментов людям, которые не могли самостоятельно выходить из дома", - рассказал Александр Сенкевич.

Мэр Черткова Владимир Шматько выступил с презентацией "С мэра в HR ... или как оставаться успешной общиной во времена кризиса", во время которой рассказал, что одним из вызовов пандемии стал поиск кадров. Именно поэтому город ввел программу, которая компенсировала ведущим экспертам средства за съемное жилье. Кроме этого было поддержано много инициатив, направленных на развитие туризма и потока инвестиций.

Поселковый голова Любешовской общины Олег Кух рассказал, что закрытие учреждений культуры, обусловленных пандемией, подтолкнуло местные власти к инвентаризации этого сектора и начала проекта по созданию новой сети учреждений культуры.

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что пандемия побудила реализовать положительные изменения сразу по нескольким направлениям и развитие коммунального транспорта стало одним из приоритетных проектов. "Для меня самым большим вызовом во время пандемии стал транспорт - у нас он не работал дольше. Поэтому мы начали над этим активно работать и решили, что весь транспорт должен быть коммунальным и закупили ряд автобусов, которые нам очень помогли. Они, в частности перевозили медицинских работников. 90% транспортных средств должны камеры во избежание краж. Нам удалось реализовать электронный билет, что помогло привлекать в бюджет вдвое больше от их продажи. Пандемия доказала, что людям нужны зеленые зоны. Поэтому мы завершили реконструкцию городского озера, создали новые рекреационные зоны", - поделился своими успехами Руслан Марцинкив.

Мэр Новоград-Волынского Николай Боровец поделился опытом проведения первого муниципального Хакатона, объединивший три украинских университета для работы над стратегией развития города и доказал, что Хакатон - это действенный инструмент вовлеченности общества.

В Саммите приняли участие представители украинского и международного бизнеса. В частности, титульный партнер мероприятия, украинская компания беспроводной системы безопасности Ajax Systems, которая активно сотрудничает с местными властями и охраняет муниципальные объекты, представила свой опыт. Андрей Русан, директор по продажам Ajax Systems, отметил, что участие компании в таком мероприятии - это пример того, что бизнес может и должен быть частью развития городов и страны. По словам Андрея Русана, города, благодаря внедрению беспроводной системы безопасности, могут, во-первых, экономить деньги местного бюджета, а во-вторых, делать качество жизни местных жителей лучше, ведь безопасность - это одна из ключевых задач власти.

"Местные власти Мариуполя объявили тендер на внедрение системы безопасности. Предложенное решение беспроводной системы Ajax одержало победу и за менее чем два месяца систему ввели в 114 учебных заведениях. Таким образом, инвестировав в проект 17 млн гривен, город ежегодно будет экономить по 38 млн, которые ранее тратили на сторожей и консьержей. Проект окупился за полгода. Сейчас еще 25 городов начали внедрять систему безопасности Ajax. В среднем, это позволит экономить около 2,5 млрд гривен в год. Этих средств достаточно, чтобы отреставрировать стадион Черноморец в Одессе или построить новый аэропорт в Харькове ", - пояснил Андрей Русан.

Благодаря специальному формату саммита, который соединил экспертные дискуссии, презентации мэрами своих достижений и планов, а также полезные знакомства с представителями бизнеса, участники получили новые знания и смогли создать прочные связи с лидерами городских преобразований со всего мира, а подписать меморандумы и создать новые партнерства.