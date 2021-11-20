4 скорых и 11 машин полиции. В Днепре не поделили девушку и достали автомат
В городе Днепре возле гостиницы "Днепропетровск" произошла массовая драка с применением холодного оружия, переросшая в перестрелку
Подробности со ссылкой на местное издание Наш город приводит Еспресо.TV.
События разворачивались в ночь с 19 на 20 ноября 2021 года. Подробная информация была обнародована только сегодня.
"Известно, что конфликт произошел между двумя парнями из разных компаний. Один из них когда-то был возлюбленным девушки из другой компании".
Оба молодых человека пошли в туалет. Там словесный спор перерос в драку. Друг "бывшего" позвонил своим родителям и они со своими друзьями приехали в бар на разборки. При этом компания "защитников" вооружилась ножами и отвертками", - отмечают журналисты из Днепра.
Началась настоящая бойня. Во время потасовки парень, на которого напали с ножами, непонятно откуда достал автомат и начал стрелять в воздух. Но один из его знакомых отнял у него оружие.
Всех участников побоища задержали и доставили в отделение.
Как заявила пресс-офицер полиции Днепра Алина Стадник, описанное выше имело место около 2 часов ночи рядом с баром Lounge Terrace 33 (Сичеславская набережная).
На место происшествия прибыли сразу 11 экипажей патрульной полиции и 4 автомобиля скорой помощи.
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