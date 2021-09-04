4 сентября на фронте: российские оккупанты ранили украинского военного
4 сентября на Донбассе украинский военный получил тяжелое огнестрельное ранение
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
С начала суток, 4 сентября, зафиксирован 1 обстрел позиций Объединенных сил.
В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.
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