4 раза не пришел на допрос: суд разрешил задержать экс-министра Демчишина по "угольному" делу Медведчука

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на определение суда.



Определение от 25 ноября 2021 года обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений и будет действовать 6 месяцев.

"Дать разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанное лицо не позднее 36 часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено в суд, который принял решение о разрешении на его задержание", – отмечается в постановлении суда.

В тексте не указывается имя подозреваемого, но говорится, что 2 декабря 2014 года он вступил в должность министра энергетики.

Там говорится, что Демчишину было направлено уведомление о подозрении по месту жительства, а также направлено оно по почте на последние известные адреса регистрации и проживания.

Кроме того, экс-министра четырежды вызывали на допрос, но он не пришел.

"Отсутствие подозреваемого по адресам регистрации и проживания, а также неявка к следователю свидетельствуют о том, что подозреваемый скрывается. Сторона обвинения отмечает, что по состоянию на 19 ноября 2021 года местонахождение подозреваемого неизвестно, по информации оперативного подразделения и Государственной пограничной службы Украины, подозреваемый находится за пределами Украины, не появляется без уважительных причин", - говорится в постановлении суда.

Итак, учитывая, что Демчишин скрывается от органа досудебного расследования, следователь пришел к выводу о наличии правовых оснований для задержания подозреваемого.

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.

Как сообщалось ранее, Демчишин заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.

По этому делу нардеп Виктор Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом .