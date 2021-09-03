4 млн украинцев завершили вакцинацию от COVID-19
152772 человека получили прививки против коронавируса 2 сентября
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram.
2 сентября первую прививку сделали 46826 человек завершили вакцинацию - 105946 человек.
В течение суток работали: 977 бригад, 2962 пункты прививки;
- 330 центров вакцинации.
С начала привито 5498951 человека, из них - полностью иммунизированы - 4012016 человек. Всего сделали 9510965 прививок.
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