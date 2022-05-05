4 мая на Востоке украинские подразделения уничтожили 36 оккупантов и 7 единиц техники
За прошедшие сутки на восточном направлении ВСУ отбили 2 атаки врага
Об этом сообщает штаб ОТУ "Восход".
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", 4 мая, российские фашистские войска осуществили 2 атаки позиций украинских защитников. Потери врага составили: личного состава – 36; БМП – 2; БТР – 2; АО – 3", - говорится в сообщении.
- Отметим, что на Донбассе в этот же период отбиты 11 атак кафиров, уничтожены 17 единиц бронированной техники и 4 воздушных цели.
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